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17:59, 15 июня 2026Наука и техника

Обнаружено природное средство для снижения воспаления легких

F&F: Выдержанный экстракт чеснока может снижать чрезмерное воспаление в легких
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Angelika Heine / Shutterstock / Fotodom

Выдержанный экстракт чеснока может снижать чрезмерное воспаление в легких при остром респираторном дистресс-синдроме. К такому выводу пришли ученые, изучившие его действие отдельно и в сочетании с низкими дозами стероидов. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи проверили действие выдержанного экстракта чеснока на иммунные клетки, участвующие в воспалении, а также на мышиной модели повреждения легких. В лабораторных экспериментах экстракт подавлял выработку воспалительных молекул, включая IL-6 и MCP-1, и снижал активность сигнального пути NF-κB, который запускает воспалительную реакцию.

Особенно выраженный эффект наблюдался при сочетании экстракта чеснока с низкой дозой дексаметазона. Такая комбинация сильнее подавляла воспалительные сигналы, уменьшала приток иммунных клеток в легкие и снижала выраженность повреждения легочной ткани у мышей.

Авторы считают, что выдержанный экстракт чеснока может в будущем стать дополнением к противовоспалительной терапии и позволить снизить дозы стероидов, уменьшив риск побочных эффектов.

Ранее ученые выяснили, что диета с высоким содержанием белка снижает воспаление в печени.

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