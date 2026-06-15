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18:03, 15 июня 2026Моя страна

Российский спасатель за час вытащил из воды двух утопающих

Спасатель из Уфы в течение часа вытащил из воды двух утопающих
Алина Черненко

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Спасатель из Уфы в течение часа вытащил из воды двух утопающих и предотвратил трагедию на озере Кашкадан. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города в Telegram-канале.

Сначала Роман Беляев спас 29-летнюю девушку, которая рано утром пришла на пляж с компанией молодых людей, решила искупаться и внезапно ушла под воду. Беляев, который приехал с утренней сменой спасателей, услышав крики очевидцев, прямо из машины бросился в озеро, вытащил пострадавшую на берег, реанимировал ее и передал скорой помощи. Предположительно, она была нетрезва.

Примерно через час молодой человек из этой же компании тоже зашел в воду. Проигнорировав правила безопасности, он заплыл за буйки, запутался в водорослях и начал тонуть.

«И снова на помощь пришел Роман Беляев. Спасатель оперативно доплыл до тонущего, освободил его и доставил на берег. К счастью, в этот раз обошлось без реанимации, медицинская помощь второму "счастливчику" не потребовалась», — говорится в публикации.

Спасатели еще раз напомнили отдыхающим, что не следует заходить в воду после употребления алкоголя и заплывать за буйки, которые устанавливаются на границе безопасной зоны.

Ранее в Тверской области 11-летний и 13-летний мальчики спасли жизнь тонувшему другу. Юные герои будут представлены к наградам.

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