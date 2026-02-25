В России анонсировали планы включить вакцины от рака в программу ОМС

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские ученые разработали вакцины от разных видов рака, их планируют включить в программу Обязательного медицинского страхования (ОМС).

«На сегодняшний день также планируется включить их в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — заявил глава правительства.

По его словам, Россия способна предоставить своим гражданам все необходимые лекарства. Власти в режиме реального времени тщательно контролируют доступность препаратов во всех регионах.

Мишустин также подчеркнул, что уникальные российские препараты от аллергии и для лечения определенных видов рака появятся на рынке в 2027 году.

Ранее в России начали создание вакцины от колоректального рака, первых пациентов для применения уже выбрали.