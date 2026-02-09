Реклама

Россия
20:06, 9 февраля 2026

В России начали создание вакцины от одного из видов рака

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В России начали создание вакцины от колоректального рака, первых пациентов для применения уже выбрали. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, чьи слова приводит ТАСС.

«Представлено обращение около 400 пациентов, не только из России, но и близкого и дальнего зарубежья, включая США, Нидерланды, Израиль и ряд других стран. Отобраны с помощью консилиумов первые пациенты, забран опухолевой материал, начато создание вакцин», — объяснила она.

В ноябре 2025 года глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ведомство выдало разрешение на применение вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для лечения злокачественных новообразований.

Затем Скворцова сообщила, что российская вакцина против рака показала безопасность и высокую эффективность. По ее словам, препарат готов к применению. Доклинические исследования выявили, что разработка способна влиять на уменьшение размеров и значительное замедление роста опухоли.

