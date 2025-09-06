В России разработали вакцину против рака

Руководитель ФМБА Скворцова: Российская вакцина против рака готова к применению

Российская вакцина против рака показала безопасность и высокую эффективность, она готова к применению. Об этом рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в комментарии «Известиям».

«В конце лета 2025 года мы подали документы в Министерство здравоохранения с целью получить разрешение на клиническое применение данной вакцины», — заявила она.

По словам Скворцовой, проверка вакцины длилась несколько лет. Доклинические исследования продемонстрировали ее способность влиять на уменьшение размеров и значительное замедление роста опухоли — на 60 — 80 процентов.

Глава ФМБА отметила, что начать применение вакцины планируется для лечения колоректального рака. Также в продвинутой стадии находится вакцина для лечения глиобластомы и меланомы.

Ранее ученые из Университета Флориды представили экспериментальную мРНК-вакцину, которая показала эффективность против различных типов опухолей у мышей, включая те, что обычно устойчивы к лечению.