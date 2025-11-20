Наука и техника
В России разрешили применять две инновационные вакцины против рака

Екатерина Щербакова
Фото: Vadim Akhmetov / Global Look Press

Министерство здравоохранения (Минздрав) России 20 ноября выдало разрешение на применение вакцины для терапии меланомы и пептидной вакцины для лечения злокачественных новообразований. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

«Это новое поколение противоопухолевых препаратов: лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина», — отметил Мурашко.

Министр добавил, что ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность инновационных препаратов, так как это лишь начало их применения. Поэтому в данный момент вакцины не будут применяться массово.

«Эта технология — не панацея, а лишь один из методов лечения, которые мы сейчас разрабатываем и внедряем», — заявил Мурашко.

Персонализированную неоантиген-специфическую мРНК-вакцину для терапии меланомы разработали Центр имени Гамалеи и Центр онкологии имени Блохина, производителем выступает Центр радиологии Минздрава.

А пептидную вакцину для лечения злокачественных новообразований производит Центр физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина (ФМБА). Она предназначается для терапии пациентов с метастатическим колоректальным раком.

Кроме того, в ФМБА заявили, что скоро завершатся доклинические исследования эффективности препаратов против глиобластомы и меланомы.

Ранее российские ученые заявили о старте разработки международного этического кодекса для геропротекторов — препаратов, которые замедляют биологическое старение и теоретически могут увеличить продолжительность жизни.

    Все новости