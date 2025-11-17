Российские ученые создадут кодекс продления жизни

СМИ2: В России создадут этический кодекс для препаратов, замедляющих старение

Российские специалисты в области геронтологии объявили о начале разработки международного этического кодекса для геропротекторов — препаратов, которые замедляют биологическое старение и теоретически могут увеличить продолжительность жизни до 150 лет и более. Об этом сообщает «СМИ2».

Разработчики отмечают, что продление жизни поднимает не только медицинские, но и социальные вопросы — от справедливого доступа к технологиям до того, как изменятся трудовые циклы, образование и социальная структура. Особенно важно, подчеркивают эксперты, сфокусироваться на увеличении здорового периода жизни, а не просто его продолжительности.

По их мнению, без раннего обсуждения этических принципов появление таких технологий может усилить социальное неравенство или привести к новым формам кризиса — от перегруженности системы здравоохранения до экзистенциальных проблем людей, живущих «вторую сотню». Россия может сыграть ключевую роль в формировании международной повестки и предложить собственный подход к ответственному использованию технологий радикального продления жизни.

Инициатива опирается на актуальные научные программы, включая российскую стратегию фундаментальных исследований до 2030 года, в которой особое внимание уделено биомедицине. Ученые рассчитывают, что своевременное формирование этических норм позволит избежать неконтролируемого внедрения геропротекторов и обеспечить безопасное развитие технологий, способных изменить саму структуру человеческой жизни.

