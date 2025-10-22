Наука и техника
18:08, 22 октября 2025

Российские ученые нашли оружие против старения и супербактерий

Aif.ru: В России создали убивающие супербактерии молекулы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Российские исследователи из МФТИ и Ярославского технического университета создали новый класс молекул, которые способны уничтожать устойчивые к антибиотикам «супербактерии» и одновременно защищать клетки от старения. Об этом сообщает издание aif.ru.

Новые соединения, названные спирохроманопиримидинами, действуют сразу по двум направлениям. Одна часть молекулы разрушает бактериальную оболочку, а другая блокирует обмен веществ внутри клетки, фактически «выключая» жизненные процессы микроорганизма. В лабораторных тестах препараты успешно подавляли рост золотистого стафилококка и кишечной палочки, включая штаммы, невосприимчивые к существующим антибиотикам.

Помимо антимикробного эффекта, некоторые из новых соединений проявили мощные антиоксидантные свойства, сравнимые с действием витамина С. Молекулы не только эффективно борются с инфекциями, но и могут стать основой препаратов, замедляющих клеточное старение и защищающих мозг от окислительного стресса.

Ученые уже приступили к моделированию механизма действия новых соединений и готовятся к доклиническим испытаниям. Исследователи отмечают, что открытие может стать шагом к созданию принципиально нового поколения антибиотиков — способных защитить человечество от надвигающейся угрозы «супербактерий».

Ранее ученые Сеченовского университета разработали технологию восстановления хрящевой ткани, позволяющую поврежденным участкам полностью восстанавливаться без рубцов.

