В России открыли способ полного восстановления хрящевых тканей

IJMS: Природный белок лактоферрин восстанавливает поврежденные хрящевые ткани

Ученые Сеченовского университета показали, что лактоферрин — природный белок, содержащийся в молоке и слезной жидкости, способен перенаправлять процесс заживления тканей с рубцевания на полноценную регенерацию. В экспериментах на моделях ушного хряща кроликов белок не только ускорял заживление, но и запускал восстановление структуры, полностью повторяющей здоровый хрящ. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Лактоферрин повышал жизнеспособность клеток и активировал синтез ключевых белков здорового хряща — коллагена II типа и фактора Sox9. Уже через два месяца после повреждения в зонах введения формировалась зрелая хрящевая ткань с плотной сетью эластических волокон, а к 90-му дню дефект полностью замещался полноценным эластическим хрящом.

По словам заведующего лабораторией цифрового микроскопического анализа Алексея Файзуллина, открытие доказывает, что процесс заживления можно «перенастроить» — от простого заполнения дефекта к восстановлению исходной архитектуры ткани.

Белок уже применяется в медицине и косметологии, а его безопасность, низкая стоимость и биосовместимость делают его перспективным компонентом новых регенеративных технологий.

Ранее ученые выяснили, что хруст и потрескивание в коленях не свидетельствуют о начале артрита.