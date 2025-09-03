Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:30, 3 сентября 2025Наука и техника

Опровергнут популярный миф о хрусте коленей

AC&R: Хруст в коленях не является симптомом артрита
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Хруст и потрескивание в коленях — частое явление, но, как показало новое исследование, это не свидетельствует о начале артрита. Результаты работы опубликованы в журнале Arthritis Care & Research.

Ученые из Университета Ла Троб (Австралия) проследили за 112 молодыми людьми после операции на передней крестообразной связке. В течение пяти лет им проводили МРТ-сканирование и оценивали состояние суставов. Оказалось, что хотя в первый год шум в коленях действительно был связан с повреждением хряща и худшей функцией сустава, в долгосрочной перспективе это не приводило к усилению боли и дальнейшему разрушению колена.

Исследование опровергает распространенное мнение о том, что «скрипящие» колени предсказывают ранний артрит. По словам специалистов, шум в суставах не должен рассматриваться как надежный диагностический признак болезни.

Авторы отмечают, что для профилактики артрита куда важнее сохранять активность и вовремя проходить реабилитацию после травм, чем тревожиться из-за звуков в колене.

Ранее ученые показали, что питание может играть важную роль в профилактике и течении остеоартрита. Оказалось, что диета с высоким содержанием клетчатки снижает риск развития заболевания, а регулярное употребление рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, помогает уменьшить воспаление в суставах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил Трампу на слова о «заговоре» против него с участием России

    Женщина выиграла в лотерее 795 миллионов рублей после 11 лет неудач

    Малышева призналась в любви песне Шуфутинского «Третье сентября»

    Опровергнут популярный миф о хрусте коленей

    Погода сорвала диверсию в российском городе

    В Минобороны России раскрыли подробности о ночном групповом ударе по объектам Украины

    Украина сбросила умные авиационные бомбы на российские объекты

    Британия ввела санкции против «Движения первых» и «Волонтеров победы»

    Откровенное платье Виктории Бони признали лучшим на кинофестивале в Венеции

    Во Франции назвали приступом безумия слова Мерца в адрес Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости