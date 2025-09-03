Опровергнут популярный миф о хрусте коленей

AC&R: Хруст в коленях не является симптомом артрита

Хруст и потрескивание в коленях — частое явление, но, как показало новое исследование, это не свидетельствует о начале артрита. Результаты работы опубликованы в журнале Arthritis Care & Research.

Ученые из Университета Ла Троб (Австралия) проследили за 112 молодыми людьми после операции на передней крестообразной связке. В течение пяти лет им проводили МРТ-сканирование и оценивали состояние суставов. Оказалось, что хотя в первый год шум в коленях действительно был связан с повреждением хряща и худшей функцией сустава, в долгосрочной перспективе это не приводило к усилению боли и дальнейшему разрушению колена.

Исследование опровергает распространенное мнение о том, что «скрипящие» колени предсказывают ранний артрит. По словам специалистов, шум в суставах не должен рассматриваться как надежный диагностический признак болезни.

Авторы отмечают, что для профилактики артрита куда важнее сохранять активность и вовремя проходить реабилитацию после травм, чем тревожиться из-за звуков в колене.

Ранее ученые показали, что питание может играть важную роль в профилактике и течении остеоартрита. Оказалось, что диета с высоким содержанием клетчатки снижает риск развития заболевания, а регулярное употребление рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, помогает уменьшить воспаление в суставах.