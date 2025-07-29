Назван неожиданный фактор развития опасной болезни суставов

BTER: Cнижение уровня селена и цинка в крови связано с тяжестью остеоартрита

У женщин с остеоартритом коленных и тазобедренных суставов выявлены характерные нарушения баланса микроэлементов в крови. Как показало совместное исследование Сеченовского Университета и ученых из Китая, опубликованное в Biological Trace Element Research, снижение уровня селена, цинка, железа и ванадия может быть связано с тяжестью заболевания и количеством пораженных суставов.

Авторы сравнили содержание 13 микроэлементов в сыворотке крови у более чем 300 женщин, разделенных на три группы: без остеоартрита, с поражением только коленных суставов и с одновременным поражением коленей и бедер. Оказалось, что при остеоартрите уровень селена и цинка в среднем на 7–9 процентов ниже, чем у здоровых участниц. Концентрации железа снижались до 18 процентов.

Даже после учета таких факторов, как возраст, масса тела и наличие сопутствующих заболеваний, снижение уровней селена, цинка и ванадия сохраняло значимую связь с наличием остеоартрита. Учитывая роль этих элементов в регуляции хондрогенеза, антиоксидантной защите и контроле воспаления, результаты исследования открывают возможности для разработки новых методов профилактики и ранней диагностики.

По мнению исследователей, выявленные нарушения могут усугублять течение болезни за счет усиления окислительного стресса и воспалительной реакции в суставной ткани. При этом прием определенных микроэлементов в рамках персонализированного подхода потенциально может замедлить прогрессирование заболевания, однако такие гипотезы требуют дальнейших клинических подтверждений.

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