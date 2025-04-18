Создано революционное средство против подагры

Nature: Наномоторы из диоксида кремния эффективно устраняют причину подагры

Китайские ученые разработали наномоторы, которые устраняют причину подагры и восстанавливают поврежденные суставы с эффективностью до 90 процентов. Результаты доклинических экспериментов опубликованы в Nature.

Подагра возникает из-за накопления кристаллов мочевой кислоты в суставах, вызывая воспаление, боль и разрушение тканей. В отличие от традиционных методов, направленных на снятие симптомов, новая технология устраняет сам источник воспаления.

В основе разработки — наномоторы из диоксида кремния, загруженные цитратом натрия и ферментом, расщепляющим мочевую кислоту. Во время движения по суставу они одновременно поглощают избыток кислоты и преобразуют образующуюся перекись водорода в воду и кислород. Это не только устраняет вредные продукты обмена, но и создает микродвижение, за счет которого наномотор распространяется по суставу.

Тесты на мышах с подагрой показали впечатляющие результаты: в 90 процентах случаев происходило восстановление суставной ткани без побочных эффектов. Авторы подчеркивают, что нынешние препараты не способны так эффективно устранять последствия болезни, особенно без повреждения окружающих тканей.

В ближайшие пять лет исследователи планируют начать клинические испытания на людях. В будущем технология может быть адаптирована для лечения других хронических заболеваний, включая атеросклероз.