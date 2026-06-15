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09:00, 15 июня 2026РоссияЭксклюзив

«Лента.ру» запустила спецпроект к годовщине выборов президента России 1996 года

«Лента.ру» запустила спецпроект «Ельцин против всех» о выборах президента России 1996 года
Ольга Галковская
Ольга Галковская (Руководитель отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Летом 1996 года состоялись единственные выборы президента России, проходившие в два тура. К годовщине самых драматичных выборов в истории страны «Лента.ру» запускает спецпроект «Ельцин против всех».

Предвыборная кампания основного кандидата — действующего на тот момент главы государства Бориса Ельцина — запомнилась россиянам как одно из самых противоречивых электоральных мероприятий. С одной стороны, она привела президента с околонулевым рейтингом к победе и предотвратила возвращение к коммунизму, с другой — политтехнологические ходы команды Ельцина оказались настолько неоднозначны, что их вспоминают даже спустя 30 лет.

Главным конкурентом Ельцина на выборах был коммунист Геннадий Зюганов. В начале 1996 года его популярность была значительно выше, чем у действующего президента. Ельцин же, как объяснил в спецпроекте «Ленты.ру» политолог Илья Гращенков, «для многих стал президентом, при котором рухнули привычные социальные опоры». По его словам, «в гипотетическом втором туре Зюганов сто процентов выиграл бы у Ельцина».

К переизбранию Ельцина на пост президента привел ряд политтехнологических решений, которым посвящен спецпроект «Ленты.ру». В итоге во втором туре он набрал 53 процента голосов против 40 процентов у Зюганова. «Выборы 1996 года сохранили постсоветский курс на новую Россию и отвоевали молодое государство, но, конечно, подорвали веру в честную политическую конкуренцию», — резюмировал Гращенков.

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