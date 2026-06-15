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09:07, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности клизмы

Врач-реабилитолог Агапкин назвал клизму опасным методом борьбы с запором
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: suriyachan / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин высказался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о популярном методе борьбы с запорами — клизме. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он назвал его спорным и опасным.

Агапкин отметил, что при использовании клизмы вода вводится в анальное отверстие под большим давлением. Это может быть опасно для людей с дивертикулезом — заболеванием, при котором на стенках кишечника появляются небольшие образования в виде кармашков. Если резко повысить давление в кишке, применив клизму, они могут разорваться и спровоцировать угрожающее жизни состояние — перитонит, предупредил специалист.

Кроме того, по словам врача, клизмы вызывают привыкание. «Если к такому объему жидкости кишечник начинает привыкать, дальше на естественное физиологическое наполнение он может начать не реагировать», — заключил Агапкин.

Ранее Агапкин назвал продукт, который помогает справиться с запором. Таковым он счел сок квашеной капусты.

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