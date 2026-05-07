Россиянам назвали помогающий справиться с запором напиток

Врач Агапкин заявил, что сок квашеной капусты помогает справиться с запором

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал эффективный способ справиться с запором. В программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», он заявил, что тем, кто столкнулся с этой проблемой, следует употреблять один напиток.

В эфире рубрики «Минута здоровья» у гостьи передачи спросили, помогает ли сок квашеной капусты при запорах. Она ответила положительно.

Агапкин с ней согласился. Он объяснил, что в этом напитке содержатся молочнокислые бактерии, которые улучшают работу кишечника. Кроме того, по словам специалиста, в соке квашеной капусты есть клетчатка — сложные углеводы, тоже помогающие бороться с запорами.

