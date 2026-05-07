Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:15, 7 мая 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали помогающий справиться с запором напиток

Врач Агапкин заявил, что сок квашеной капусты помогает справиться с запором
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал эффективный способ справиться с запором. В программе «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», он заявил, что тем, кто столкнулся с этой проблемой, следует употреблять один напиток.

В эфире рубрики «Минута здоровья» у гостьи передачи спросили, помогает ли сок квашеной капусты при запорах. Она ответила положительно.

Агапкин с ней согласился. Он объяснил, что в этом напитке содержатся молочнокислые бактерии, которые улучшают работу кишечника. Кроме того, по словам специалиста, в соке квашеной капусты есть клетчатка — сложные углеводы, тоже помогающие бороться с запорами.

Ранее Агапкин и врач-диетолог Олег Кривченков в программе «О самом главном» рассказали о фрукте, который нормализует работу кишечника. Они заявили, что этот продукт также улучшает качество сна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Средний чек по ипотеке в России подсчитали

    «Я проинформировал президента России». Пашинян отказался приезжать на парад Победы в Москву. Как он это объяснил Путину?

    Появились подробности попытки атаки ВСУ на Россию через страну НАТО

    Рекордно подорожавшая корейская компания перестанет продавать телевизоры в Китае

    Раскрыты результаты экспертизы пытавшихся атаковать Россию через Латвию дронов ВСУ

    Главный инженер российского предприятия оказался на допросе после смерти восьми человек

    Песков высказался о компенсациях бизнесу из-за отключений интернета

    Минобороны заявило о пытавшихся атаковать Россию через Латвию беспилотниках ВСУ

    Российский футболист рассказал об удивительной особенности Австрии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok