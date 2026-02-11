Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:23, 11 февраля 2026

Россиянам назвали защищающий от бессонницы и запоров продукт

Диетолог Кривченков заявил, что киви помогает при бессоннице и запорах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pranjall Kumar / Unsplash

Врач-диетолог Олег Кривченков и реабилитолог Сергей Агапкин назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукт, который помогает при бессоннице и запорах. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Врачи рассказали, что такими свойствами обладает киви. Во-первых, в этом фрукте содержится серотонин, из которого образуется мелатонин — гормон сна. «[Мелатонин] вызывает хороший, глубокий сон. Когда человек легко отходит ко сну и просыпается бодрым утром, выспавшимся», — объяснил Кривченков.

Агапкин добавил, что киви также защищает от запоров, так как в нем содержатся ферменты, улучшающие пищеварение. Также Кривченков добавил, что в этом фрукте есть много клетчатки, которая нормализует стул. «Секретным оружием» киви в борьбе с запорами Агапкин назвал его кожуру. Он посоветовал зрителям употреблять продукт не очищая. При этом врач напомнил, что киви нужно тщательно вымыть перед тем, как съесть.

Ранее Агапкин назвал ключевое правило в борьбе с запорами. Врач заявил, что при проблемах с дефекацией нельзя заниматься самолечением.

