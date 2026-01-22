Россиянам назвали ключевое правило при запоре

Врач Агапкин заявил, что при запоре нельзя заниматься самолечением

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал ключевое правило, которое нужно соблюдать при запоре. О том, что нельзя делать тем, кто столкнулся с проблемами с кишечником, он рассказал в выпуске, доступном на платформе «Смотрим».

«Ключевое правило — это, конечно, не заниматься самолечением, особенно, как это модно, агрессивным», — заявил Агапкин, говоря о лечении запора.

Врач напомнил, что одним из популярных способов лечения является клизма. По его словам, она может давать быстрый результат, но при этом не устраняет причину проблемы. Кроме того, Агапкин предупредил, что клизма ухудшает микрофлору кишечника и растягивает ее стенки.

Ранее врач призвал россиян не игнорировать запор после новогодних праздников. Агапкин отметил, что это состояние может привести к тому, что у человека разовьется геморрой или другие проблемы со здоровьем.