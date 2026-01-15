Реклама

19:57, 15 января 2026Интернет и СМИ

Россиян призвали не игнорировать кажущийся безобидным симптом после новогодних праздников

Врач Агапкин призвал россиян не игнорировать запор после новогодних праздников
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: bigshot01 / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-геронтолог Светлана Трофимова призвали россиян не игнорировать кажущийся безобидным симптом, который может возникнуть после новогодних праздников. О том, на какой признак надо обязательно обратить внимание, они рассказали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Трофимова предупредила россиян о высоком риске запоров после Нового года. Она объяснила это тем, что на праздничном столе много жирной, соленой и сладкой пищи, которая провоцирует проблемы с кишечником. Агапкин добавил, что в праздники также многие люди сидят дома и мало двигаются, что тоже повышает риск проблем с дефекацией.

По его словам, длительные запоры могут привести к появлению анальных трещин, а также к развитию геморроя. «Получается, что безобидный на первый взгляд запор после праздников — это настоящий первый звонок, который может привести к очень серьезным проблемам со здоровьем?» — спросил у Агапкина его соведущий Михаил Полицеймако. «Именно так. Игнорировать этот звоночек — это значит ухудшать качество своей жизни и здоровья в будущем», — ответил врач.

Ранее врач-колопроктолог Бадма Башанкаев в программе «О самом главном» назвал продукты, которые могут защитить от запора. В частности, для профилактики проблем с кишечником он посоветовал включить в рацион кефир и овощи.

    Россиян призвали не игнорировать кажущийся безобидным симптом после новогодних праздников

