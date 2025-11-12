Россиянам назвали защищающие от запора продукты

Врач Башанкаев заявил, что от запора защищают кефир, отруби, овощи и фрукты

Врач-колопроктолог, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о продуктах, которые могут защитить от запора. Выпуск с объяснением медика доступен на платформе «Смотрим».

По словам специалиста, справиться с запорами, в частности, помогут фрукты и овощи, а также курага и чернослив. Башанкаев уточнил, что при проблемах с дефекацией рекомендуется употреблять около 300-400 граммов этих продуктов. Он объяснил, что в них содержится много клетчатки, которая разбухает в кишечнике. «Один грамм некоторых фруктов и овощей притягивает 20 граммов воды. 40 граммов. И кишка понимает: "Надо работать"», — отметил врач.

Также для профилактики запоров полезно употреблять кефир, мацони и отруби, отметил специалист. Врач-реабилитолог Сергей Агапкин добавил, что в кисломолочных продуктах содержатся полезные для микрофлоры кишечника бактерии.

Наконец, проктолог напомнил, что пользу ЖКТ приносят ферментированные продукты, например, квашеная капуста. Башанкаев посоветовал употреблять ее в пищу тем, кто не может есть свежие фрукты и овощи.

