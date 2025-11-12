Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:48, 12 ноября 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали защищающие от запора продукты

Врач Башанкаев заявил, что от запора защищают кефир, отруби, овощи и фрукты
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Liudmyla Chuhunova / Shutterstock / Fotodom

Врач-колопроктолог, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о продуктах, которые могут защитить от запора. Выпуск с объяснением медика доступен на платформе «Смотрим».

По словам специалиста, справиться с запорами, в частности, помогут фрукты и овощи, а также курага и чернослив. Башанкаев уточнил, что при проблемах с дефекацией рекомендуется употреблять около 300-400 граммов этих продуктов. Он объяснил, что в них содержится много клетчатки, которая разбухает в кишечнике. «Один грамм некоторых фруктов и овощей притягивает 20 граммов воды. 40 граммов. И кишка понимает: "Надо работать"», — отметил врач.

Также для профилактики запоров полезно употреблять кефир, мацони и отруби, отметил специалист. Врач-реабилитолог Сергей Агапкин добавил, что в кисломолочных продуктах содержатся полезные для микрофлоры кишечника бактерии.

Наконец, проктолог напомнил, что пользу ЖКТ приносят ферментированные продукты, например, квашеная капуста. Башанкаев посоветовал употреблять ее в пищу тем, кто не может есть свежие фрукты и овощи.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал осенний продукт, который защищает от запоров и снижает давление. Таковым он счел инжир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На украинской урановой шахте произошла авария. Под землей остаются люди. Что известно к этому часу?

    В российской школе дети заболели гепатитом А

    Назван самый продающий формат контента

    На Украине объявили о прекращении мирных переговоров с РФ

    Неудачливый вор попался полиции из-за непреодолимого желания выпить пива

    Камеры видеонаблюдения сняли ночную поджигательницу в российском городе

    Путин рассказал о сроках пуска «Союза-5» в рамках «Байтерека»

    В Белоруссии собрались забирать у богачей две пятых дохода

    Назван стартовый состав сборной России на матч с Перу

    Охваченная огнем посетительница российского ночного клуба попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости