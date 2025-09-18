Россиянам назвали защищающий от запора и снижающий давление осенний продукт

Диетолог Гинзбург заявил, что инжир защищает от запоров и снижает давление

Диетолог Михаил Гинзбург и реабилитолог Сергей Агапкин назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» осенний продукт, который защищает от запоров и проблем с сердцем. Выпуск, в котором специалист рассказал о его полезных свойствах, доступен на платформе «Смотрим».

По словам Гинзбурга, такой эффект на организм оказывает инжир. Диетолог объяснил, что в нем содержится много грубых и мягких пищевых волокон. «Грубые волокна заставляют кишечник работать, удерживают в просвете влагу, то есть облегчают опорожнение. А мягкие волокна поддерживают кишечную микрофлору», — уточнил он. Агапкин добавил, что при запорах инжир нужно есть с кожурой.

Кроме того, Гинзбург отметил, что пищевые волокна снижают уровень «плохого» холестерина, благодаря чему снижается риск проблем с сердцем. Также в инжире содержится калий, снижающий артериальное давление и защищающий от нарушения сердечного ритма.

Ранее диетолог Марина Макиша также рассказала о продукте, помогающем при запорах и защищающем от проблем с сердцем. Таковой она сочла сливу.