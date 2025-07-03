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10:19, 3 июля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали защищающий от запоров и проблем с сердцем продукт

Диетолог Макиша заявила, что слива защищает от запоров и проблем с сердцем
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Диетолог Марина Макиша и реабилитолог Сергей Агапкин назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукт, защищающий от проблем с сердцем и запоров. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», они заявили, что такими свойствами обладает слива.

По словам Макиши, благодаря сливе из организма выводится «плохой» холестерин, негативно влияющий на сердечно-сосудистую систему. Агапкин объяснил, что этот эффект достигается за счет содержащегося во фрукте пектина — растворимых пищевых волокон.

Диетолог добавила, что сливу можно назвать натуральным слабительным. Благодаря клетчатке, содержащейся в плодах, слива помогает избавиться от запоров. Кроме того, отметила Макиша, фрукт не травмирует стенки кишечника.

Ранее врач-эндокринолог Алевтина Оранская назвала неожиданную причину запоров. По ее словам, проблемы со стулом могут появиться из-за заболеваний щитовидной железы.

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