Россиянам назвали неожиданную причину запоров

Эндокринолог Оранская: К запорам могут привести проблемы с щитовидной железой

Врач-эндокринолог Алевтина Оранская назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную причину возникновения запоров. Выпуск с объяснением специалистки доступен на платформе «Смотрим».

Оранская заявила, что к запорам могут приводить проблемы с щитовидной железой, а именно — аутоиммунный тиреоидит. «Это признак, который при нарушении функций щитовидной железы появляется так же рано, как и выпадение волос, слоистость ногтей», — заявила эндокринолог.

Главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко добавила, что о проблемах со щитовидной железой могут сигнализировать и такие симптомы, как сухость кожи, отечность, набор веса и высокий уровень холестерина. Тем, у кого встречаются эти симптомы, специалисты порекомендовали сделать УЗИ щитовидной железы.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал о напитке, предупреждающем запоры. По словам врача, таким свойством обладает минеральная вода.