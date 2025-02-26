Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:19, 26 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли напиток для профилактики запоров

Врач Сергей Агапкин заявил, что минеральная вода защищает от запоров
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Christian Moro / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл напиток, который эффективен в профилактике запоров. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что минеральная вода может защитить от возникновения запоров. По словам врача, этот напиток благоприятно действует на кишечник и позволяет избежать неприятного симптома.

«Стимулирующее влияние минеральной воды на кишечник известно с давних времен, и современная медицина его подтверждает», — подчеркнул специалист.

Ранее Агапкин и врач-диетолог Марина Макиша в программе «О самом главном» назвали продукт, помогающий при запорах. Они посоветовали всем, у кого есть проблемы со стулом, включить в рацион свеклу.

Перед этим врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали, какое блюдо предупреждает запоры. Таким свойством, как отметили специалисты, обладает перловая каша.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине опубликовали проект соглашения с США по недрам

      Москвичей предупредили об аномально теплой весне

      Россиянин размещал посты в мессенджере и попал под статью об оправдании терроризма

      Вступивший в ВСУ украинский режиссер погиб

      Части россиян пообещали аномальные морозы

      Семенович назвала себя невестой

      Сторонники Трампа захотели изменить конституцию США

      Селена Гомес объяснила причину экстремального похудения

      Стало известно о требованиях Зурабишвили эскалации с Россией с самого начала СВО

      Рынок смартфонов вырастет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше