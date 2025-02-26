Россиянам раскрыли напиток для профилактики запоров

Врач Сергей Агапкин заявил, что минеральная вода защищает от запоров

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл напиток, который эффективен в профилактике запоров. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что минеральная вода может защитить от возникновения запоров. По словам врача, этот напиток благоприятно действует на кишечник и позволяет избежать неприятного симптома.

«Стимулирующее влияние минеральной воды на кишечник известно с давних времен, и современная медицина его подтверждает», — подчеркнул специалист.

Ранее Агапкин и врач-диетолог Марина Макиша в программе «О самом главном» назвали продукт, помогающий при запорах. Они посоветовали всем, у кого есть проблемы со стулом, включить в рацион свеклу.

Перед этим врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали, какое блюдо предупреждает запоры. Таким свойством, как отметили специалисты, обладает перловая каша.