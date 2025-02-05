Россиянам назвали предупреждающее запоры блюдо

Врач Малышева заявила, что перловая каша нормализует стул

Врач и телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус назвал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале блюдо, предупреждающее запоры. В выпуске программы, доступном на сайте телеканала, врач заявил, что таким свойством обладает перловая каша.

«Перловка обладает огромным количеством клетчатки, значимо больше, чем во многих других крупах», — заявил Продеус. Он уточнил, что в 100 граммах крупы содержится 80 процентов от суточной нормы клетчатки.

Иммунолог добавил, что вместе с волокнами клетчатки, содержащимися в перловке, из организма выходят токсины и холестерин. Малышева подчеркнула, что благодаря этим свойствам перловки нормализуется стул.

Ранее биолог Дмитрий Алексеев дал россиянам совет для эффективной борьбы с запорами. По его словам, для этого следует выбрать определенное время для похода в туалет.