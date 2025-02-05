Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:02, 5 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали предупреждающее запоры блюдо

Врач Малышева заявила, что перловая каша нормализует стул
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Regreto / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус назвал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале блюдо, предупреждающее запоры. В выпуске программы, доступном на сайте телеканала, врач заявил, что таким свойством обладает перловая каша.

«Перловка обладает огромным количеством клетчатки, значимо больше, чем во многих других крупах», — заявил Продеус. Он уточнил, что в 100 граммах крупы содержится 80 процентов от суточной нормы клетчатки.

Иммунолог добавил, что вместе с волокнами клетчатки, содержащимися в перловке, из организма выходят токсины и холестерин. Малышева подчеркнула, что благодаря этим свойствам перловки нормализуется стул.

Ранее биолог Дмитрий Алексеев дал россиянам совет для эффективной борьбы с запорами. По его словам, для этого следует выбрать определенное время для похода в туалет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский намекнул на причастность украинских спецслужб к убийству Саркисяна. Он обвинил мужчину в гибели украинцев на Майдане

      Володин высказался о закрытии Агентства по международному развитию США

      Овечкин забросил шайбу в ворота Флориды на последней секунде

      Россиянам назвали предупреждающее запоры блюдо

      В России изменят правила репатриации

      Россиянам предсказали подорожание мебели

      Ганчев сообщил о зачистке Двуречной в Харьковской области от ВСУ

      Полиция ликвидировала сеть российских притонов и задержала 35 проституток

      Москвичам рассказали о погоде

      Эксперт дал советы по тренировкам после 40 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше