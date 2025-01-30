Россиянам дали совет для эффективной борьбы с запором

Биолог Алексеев: При запорах необходимо выбрать регулярное время для дефекации

Кандидат биологических наук, доцент Дмитрий Алексеев дал россиянам совет для эффективной борьбы с запором. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что для устранения недуга необходимо выбрать регулярное время для дефекации. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Очень хороший совет — это выбрать регулярное время, например, с утра, и просто приходить в туалет, садиться там, расслабляться, давать время, чтобы организм привык, что в это время ему нужно опорожниться», — отметил Алексеев.

Вместе с тем эксперт рекомендовал для профилактики запоров есть маленькими порциями, потреблять богатые клетчаткой продукты, пить больше воды и поддерживать физическую активность.

Ранее врачи Елена Малышева и Герман Гандельман назвали три суперпродукта, помогающих справиться с запором. В их число врачи включили кукурузные отруби, чернослив и йогурт.

