Россиянам назвали помогающий при запорах и защищающий от рака продукт

Врач-диетолог Макиша заявила, что свекла защищает от рака кишечника

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-диетолог Марина Макиша назвали полезные свойства свеклы. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» они заявили, что этот продукт защищает от рака и помогает при запорах. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин посоветовал тем, у кого проблемы со стулом, включить в рацион свеклу. Он объяснил, что этот продукт содержит клетчатку. «Что интересно — она содержит не грубую клетчатку, которая может раздражать стенки кишечника, а водорастворимую, мягкую, то есть она очень деликатно действует [при запорах], но при этом весьма эффективно», — отметил врач, говоря о корнеплоде.

Макиша, в свою очередь, рассказала, что в свекле содержится вещество бетаин, которое борется с раковыми клетками. По ее словам, этот продукт можно употреблять для профилактики рака кишечника и рака предстательной железы.

Ранее врачи Елена Малышева и Герман Гандельман сообщили, что свекла помогает снижать давление. Специалисты также рассказали, за счет каких веществ, содержащихся в корнеплоде, удается добиться такого эффекта.