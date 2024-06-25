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15:20, 25 июня 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали снижающий давление продукт

Врач Гандельман заявил, что употребление свеклы способно снизить давление

Фото: Rasa Kasparaviciene / Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале продукт, который поможет снизить давление. Выпуск с рекомендацией специалистов доступен на сайте телеканала.

Малышева объяснила, что свекла содержит нитраты. Когда эти вещества попадают в желудок, рассказала она, то под воздействием соляной кислоты превращаются в оксид азота. Он, в свою очередь, по словам Гандельмана, способен расширять сосуды.

«Употребление свеклы может снизить артериальное давление до восьми миллиметров ртутного столба», — рассказал кардиолог.

Ранее Гандельман рассказал о пользе винегрета. По его словам, салат может быть полезен для мужской потенции из-за одного из ингредиентов блюда — свеклы, содержащей нитраты. Его коллега, офтальмолог Михаил Коновалов, заявил, что морковь, также присутствующая в блюде, предупреждает куриную слепоту.

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      Мария Большакова
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