Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:50, 6 июня 2023Интернет и СМИ

Врач назвал улучшающее потенцию популярное советское блюдо

Кардиолог Гандельман заявил, что винегрет содержит свеклу, которая защищает от инфаркта

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман заявил, что популярный в советское время салат винегрет защищает от инфарктов и инсультов. Эти и другие полезные свойства блюда специалист назвал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Гандельман отметил, что винегрет раньше можно было встретить в любой советской столовой. По словам кардиолога, в главном продукте этого салата — свекле — содержатся нитраты, которые улучшают потенцию, а также предотвращают инфаркты и инсульты.

Помимо этого, он напомнил, что в состав салата входит зеленый горошек. Этот продукт, как уточнил телеврач, способствует скорейшему заживлению ран. «Есть там [в винегрете] и лук, который содержит аллицин. Аллицин помогает нам бороться с раком», — добавил Гандельман.

Его соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что еще одним компонентом этого блюда является морковь, которая богата витамином А. Этот витамин помогает видеть в сумерках. Без него у человека развивается «куриная слепота», предупредил он.

Ранее врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов в программе «Жить здорово!» назвали главную ошибку при выборе солнцезащитных очков. Специалисты сообщили, что ношение темных очков без защиты от ультрафиолета приводит к сжиганию сетчатки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны отчиталось об ударе по одному из центров принятия решений ВСУ
    Звезду «Чудаков» отправили в психбольницу
    Назван еще один ядовитый напиток от производителя «Мистера сидра»
    В США заявили об осведомленности ЦРУ о планах Киева по «Северным потокам»
    Бербок пожаловалась на незнание места Украины на карте за пределами Европы
    Ценники в российских магазинах предложили сделать честнее
    Из-за разрушения Каховской ГЭС предрекли заражение питьевых источников
    В Подмосковье работницу хлебокомбината насмерть придавило станком
    Жители Бали стали писать больше доносов на россиян
    Apple завершила переход на собственные процессоры
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.