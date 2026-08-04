Спецназ Ахмат снарядом с надписью «За Геленджик» ударил по позициям ВСУ

Артиллерийский снаряд с надписью «За Геленджик» поразил позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий расчета гаубицы Д-30 группы «Пресса» Спецназа «Ахмат» с позывным Алмаз.

Он заявил, что противник будет наказан за убийство мирных жителей, а российские войска продолжат выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции и защищать граждан.

«Террористический режим Киева будет побежден. Всем добра, победа будет за нами», — добавил Алмаз.

Ранее российский военный корреспондент Александр Коц обратил внимание на предложение Владимира Зеленского о перемирии, последовавшее за ударами ВСУ по Геленджику. Военкор указал, что в поведении Киева прослеживается система: в прошлый раз украинская сторона призывала к перемирию в мае, а затем атаковала колледж в Старобельске.