Малышева назвала главную ошибку при выборе солнцезащитных очков

Малышева заявила, что ношение темных очков без защиты от УФ приводит к сжиганию сетчатки

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали главную ошибку при выборе солнцезащитных очков. Специалисты рассказали, что ношение темных очков без защиты от ультрафиолета приводит к сжиганию сетчатки. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Если вы купили черные очки, которые не фильтруют ультрафиолет, но они темные, то из-за темного цвета зрачок будет расширяться. Но так как просто покрашенные в черный цвет стекла ультрафиолет не фильтруют, то зрачок расширится из-за темноты, и количество света, которое попадет в зрачок, утроится, что приведет к сжиганию сетчатки», — заявила Малышева.

Коновалов отметил, что все качественные солнцезащитные очки имеют градацию — маркировку на душке. «1N — это защита от ультрафиолета примерно на 20 процентов, 2N — 50 процентов, 3N — 85 процентов, 4N — 100 процентов», — объяснил он обозначения.

Офтальмолог рассказал, что для повседневной носки подойдут очки с 85-процентной защитой от ультрафиолета. «Очки 4N нужны для людей, которые находятся в горах, на поверхности воды, когда отражается ультрафиолет от снега и попадает в глаза, там нагрузка слишком большая», — заключил он.

Ранее Коновалов опроверг популярный миф, связанный со зрением. По его словам, мнение о том, что чтение в темноте портит зрение, является ошибочным.