Врач с Первого канала развеял популярный миф о зрении

Врач-офтальмолог Коновалов развеял миф о том, что зрение портится от чтения в темноте

Врач-офтальмолог, профессор Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеял популярный миф, связанный со зрением. Выпуск передачи доступен на официальном сайте телеканала.

Коновалов заявил, что в темноте читать вредно, поскольку в таком случае на глаза идет большая нагрузка. «Для того чтобы читать, нужен определенный диаметр зрачка. (...) Чтобы человеку хорошо читалось, должна быть хорошая освещенность и узкий зрачок. Когда человек читает в сумерках, да еще под одеялом, зрачок [становится] большой, и, конечно, это дополнительная нагрузка для глаз», — рассказал офтальмолог.

При этом специалист опроверг распространение мнение о том, что чтение в темноте портит зрение. Коновалов заверил, что в такой ситуации со зрением ничего не произойдет. Вместе с тем он посоветовал при чтении всегда включать свет.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус в программе «Жить здорово!» назвал продукт, который поможет снизить риск развития рака. По его словам, от онкологических заболеваний может защитить белокочанная капуста. Как объяснил Продеус, в этом продукте содержится вещество, которое предотвращает развитие злокачественных опухолей.