Критику Лаврова в адрес США объяснили

Политолог Асафов: Критика Лаврова в адрес США не ломает договоренности

В критике главы МИД Сергея Лаврова нет никакой новизны, поскольку американские представители сами подтверждали отсутствие проактивных шагов со своей стороны в украинском конфликте, рассказал политолог Александр Асафов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее Сергей Лавров заявил, что США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в России. По его словам, это происходит за счет Евросоюза и через предоставление разведданных.

По словам политолога, критика Лаврова — это не обострение отношений, а констатация ситуации на сегодня с учетом понимания вовлеченности специалистов из Пентагона в глубину украинского кризиса. Глава МИД России подчеркивает, что для американцев это в первую очередь возможность продавать вооружение, добавил эксперт.

«Что касается, ломает ли это какие-то договоренности, осложняет ли коммуникацию, приведет ли к какому-то новому витку обсуждений, мне кажется, что нет. Уже известно о запланированных визитах, ну и в целом это рассуждение внутри общеизвестной повестки», — объяснил Асафов.

Ранее Лавров сообщил, что его встреча с госсекретарем США Марко Рубио состоится 23 июля в первой половине дня.

20 июля глава Госдепа подтвердил готовность встретиться с российским коллегой на саммите АСЕАН.