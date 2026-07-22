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15:43, 22 июля 2026Экономика

Москвичи массово захотели переехать в одну часть России

«22/11 Девелопмент»: Почти четверть москвичей хотят переехать в южные регионы России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Москвичи массово устремились в южные регионы России — о переезде в эту часть страны задумывается почти четверть опрошенных (23 процента). Такие данные приводят аналитики компании «22/11 Девелопмент» в своем исследовании, пишет ТАСС.

«Исследование показало, что 23 процента москвичей рассматривают для переезда южные регионы России, что делает Юг вторым по привлекательности направлением внутренней миграции после Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые выбрали 27 процентов респондентов», — рассказали специалисты. Южные регионы привлекают москвичей комфортным климатом, более спокойным темпом и возможностями повысить качество жизни.

При этом 21 процент жителей столицы совсем исключает переезд. Остальные 79 процентов готовы рассмотреть релокацию по работе, но если будут выполнены все условия по зарплате, жилью и инфраструктуре.

Ранее стало известно, что для большинства москвичей при выборе жилья первостепенную роль играет детская инфраструктура в районе.

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