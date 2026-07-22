«Жужжало и трясло ужасно». Краснодарцы описали атаку ВСУ на город. В результате удара погибла девушка

Кондратьев: Пострадавшая при атаке ВСУ на склад в Краснодаре девушка скончалась в больнице

Второй человек скончался из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край — в больнице умерла девушка, получившая ранения вследствие удара БПЛА по складскому комплексу в Краснодаре. Ранее было известно о погибшем в Армавире сотруднике предприятия, куда упали обломки беспилотника.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев добавил, что еще трое пострадавших остаются в медучреждениях Краснодара, шестерым оказана амбулаторная помощь. Он поручил мэру Краснодара Евгению Наумову и главе Армавира Андрею Харченко оказать родным погибших максимальную поддержку.

Вениамин Кондратьев Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Пожар на складе локализовали, его тушит сотня спасателей и вертолет

Пожар, начавшийся на складе после атаки, локализован, уточнил Кондратьев. Рядом со складом находились школьные автобусы, которые также пострадали при атаке, — часть транспорта отправят на ремонт.

К тушению пожара привлекли два пожарных поезда и вертолет Ми-8. Всего в работах по ликвидации пожара задействованы более 100 человек.

По словам корреспондента 93.RU, в первый час после удара и начала пожара огонь был настолько сильным, что к активному тушению долго не приступали. «Изнутри периодически раздавались глухие хлопки, а в наружной стене здания была заметна крупная пробоина. Жар ощущался на значительном расстоянии, дышать рядом со складом было тяжело. Некоторые сотрудники предприятия пытались предложить помощь пожарным», — добавил он.

Помимо этого, в Краснодаре подтверждены повреждения 10 частных и 6 многоквартирных домов.

Краснодарцы описали атаку на город

Жителям Краснодарского края рекомендовали пользоваться респираторами и посоветовали воздержаться от нахождения на открытом воздухе. В связи с возгоранием горожан призвали также не открывать окна.

Сами жители Краснодара рассказали, что на протяжении некоторого времени слышали беспрерывные взрывы. «Земля аж дрожит, за пять минут три баха», «Свет выключился после баха», «Я живу рядом. Сидели в подвале. Жужжало и трясло ужасно, свисты, взрывы — все было слышно» — так описывали атаку горожане.

Спустя некоторое время после начала пожара на складе сообщалось о дыме над некоторыми районами, а также о том, что на улице стоит невыносимый запах гари. Кроме того, заявлялось о черном дожде — в соцсети выложили фото с темными каплями на машине.