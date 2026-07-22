В Петербурге задержали подростка за поджог на станции

Сотрудники транспортной полиции задержали 14-летнего петербуржца, подозреваемого в поджоге релейного и батарейного шкафов на железнодорожной станции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.
По данным издания, юноша действовал по указанию неизвестного куратора, с которым общался в одном из мессенджеров.
Против несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. В настоящее время подростку избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее сообщалось, что в Выборге Ленинградской области задержали 15-летнего подростка за поджог газовой заправки.