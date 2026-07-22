Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:37, 22 июля 2026 (обновлено: 16:23, 22 июля 2026)Силовые структуры

В Петербурге задержали подростка за поджог на станции

В Петербурге 14-летний подросток поджег шкафы на станции по указанию куратора из сети
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сотрудники транспортной полиции задержали 14-летнего петербуржца, подозреваемого в поджоге релейного и батарейного шкафов на железнодорожной станции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, юноша действовал по указанию неизвестного куратора, с которым общался в одном из мессенджеров.

Против несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. В настоящее время подростку избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что в Выборге Ленинградской области задержали 15-летнего подростка за поджог газовой заправки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Каллас выступила с резким заявлением в адрес России
    Врач раскрыл правильный способ мытья клубники
    Дроны предложили использовать для повышения урожая
    Россиянин пролез в чужую квартиру с балкона на 16-м этаже и попал на видео
    Донцова раскрыла состояние внука после нападения собаки
    Эффективность российского 6Б45 оценили
    Бывший пресс-секретарь Зеленского отреагировала на назначение нового главкома ВСУ
    В российском регионе арестовали заместителя главного инженера городских электросетей
    Российских спортсменов предупредили о последствиях «сушки»
    Российские археологи получили грант на изучение родины Чингисхана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok