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15:48, 23 июля 2026 (обновлено: 16:02, 23 июля 2026)Интернет и СМИ

Доктор Мясников заявил об отставании России от Европы в одном вопросе

Врач Мясников заявил, что Россия отстает от Европы по продолжительности здоровой жизни
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что Россия отстает от Европы в одном вопросе. На это он обратил внимание в разговоре с Национальной службой новостей.

Доктор рассказал, что, согласно данным Росстата за 2024 год, ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России составляет 61,7 года. «По сравнению с Европой мы отстаем. По‑моему, продолжительность здоровой жизни в России, по данным ВОЗ, примерно на пять лет ниже среднего по Европе», — указал он.

Ранее Мясников дал советы россиянам, которые хотят сохранить молодость. По словам врача, чтобы оставаться в форме, необходимо радоваться тому, что есть.

Перед этим Мясников назвал главную причину рака и инфаркта в молодом возрасте. Он отметил, что к проблемам со здоровьем приводит неправильное питание.

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