Доктор Мясников назвал главную причину рака и инфаркта в молодом возрасте

Врач Мясников назвал питание главной причиной рака и инфаркта в молодом возрасте

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему молодые люди сталкиваются с заболеваниями, которые считаются характерными для старшего возраста. Причины этого он назвал в разговоре с НСН.

Мясников отметил, что у молодежи начали чаще выявлять рак груди и кишечника. Такая же ситуация, по его словам, наблюдается и с инфарктами.

«Однако это не заболевания молодеют — это мы раньше стареем. Мы губим себя неподвижностью, питанием. Вот эта вся ультрапереработанная пища, привычка покупать готовое, переедание — все это ведет к тому, что организм просто стареет раньше», — объяснил доктор.

Ранее «Известия» со ссылкой на российские клиники сообщили, что у молодых людей стали чаще диагностировать болезни, которые обычно обнаруживают в старшем возрасте. Среди таких недугов, в частности, назвали варикоз, повышенное давление и сахарный диабет.