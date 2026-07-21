Доктор Мясников дал советы желающим оставаться молодыми россиянам

Врач Мясников посоветовал не завидовать другим людям, чтобы оставаться молодым

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников дал советы россиянам, желающим сохранить молодость. Его слова приводит НСН.

Мясников заявил, что волшебной таблетки, которая замедлит старение, нет. Чтобы оставаться в форме, необходимо всегда быть активным, указал он. «Самое главное — не сидеть спокойно. Если сидишь спокойно больше 30 минут, значит, ты на неправильном пути», — подчеркнул доктор.

Кроме того, по словам Мясникова, важно радоваться тому, что есть. Также не следует завидовать другим людям и проявлять жадность.

Ранее Мясников назвал главную причину рака и инфаркта в молодом возрасте. Он рассказал, что к проблемам со здоровьем приводит плохое питание.

Перед этим Мясников пожаловался на абсурдные требования врачей. Его возмутили медицинские рекомендации по использованию солнцезащитного крема.