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12:27, 29 июня 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников пожаловался на абсурдные требования врачей

Врач Мясников назвал абсурдными требования врачей по нанесению солнцезащитного крема
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lenar Nigmatullin / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников пожаловался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» на то, что врачи выдвигают абсурдные требования по тому, как использовать солнцезащитный крем. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Вопросы от доктора» Мясников поинтересовался у одной из зрительниц, может ли дефицит витамина D возникнуть из-за использования солнцезащитного крема. Женщина ответила утвердительно, и врач согласился с ней.

При этом он добавил, что такая ситуация возможна только в том случае, если наносить средство по существующим медицинским рекомендациям. «Правильно только сумасшедшие могут пользоваться. Ну 40 граммов крема. (...) Если бы мазались, как требуют врачи... Интересно, да? Врачи явно выставляют абсурдные требования. Никто так не делает. Но они из года в год в рекомендациях так пишут», — возмутился доктор.

Ранее Мясников назвал одно нововведение Минздрава абсолютно неправильным. Он раскритиковал идею проводить МРТ без направления врача.

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