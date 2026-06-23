Доктор Мясников назвал абсолютно неправильным одно нововведение Минздрава

Мясников назвал неправильным предложение Минздрава делать МРТ без назначения врача

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал абсолютно неправильным одно из нововведений Минздрава, согласно которому в России будут делать магнитно-резонансную томографию (МРТ) без назначения врача. Об этом он заявил в разговоре с Национальной службой новостей (НСН).

«Я считаю, что проведение любого исследования, тем более такого высокотехнологичного, как МРТ, возможно только с назначением врача. (...) Предложение Минздрава абсолютно неправильно с медицинской точки зрения», — подчеркнул доктор.

Чтобы объяснить свою мысль, Мясников привел в пример тактику лечения головной боли или боли в спине. «Все рекомендации прямо говорят, что первые шесть недель мы не делаем даже рентген, потому что это никак не влияет на тактику лечения», — отметил врач.

Врач также добавил, что МРТ и другие исследования назначают только в том случае, если жалобы сохраняются на протяжении долгого времени или если у пациента, помимо основной проблемы, есть другие опасные симптомы.

О том, что в России можно будет делать МРТ без направления от лечащего врача, стало известно в понедельник, 22 июня. Это нововведение вступит в силу 1 сентября.