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11:41, 22 июня 2026Россия

В России МРТ будут делать по новым правилам

В России МРТ будут делать без направления лечащего врача
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В России магнитно-резонансную томографию (МРТ) будут делать по новым правилам. В частности, проведение процедуры станет возможным без направления лечащего врача, передает ТАСС.

«Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача (фельдшера, акушера \ акушерки)», — говорится в документе Минздрава. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

На сегодняшний день МРТ проводится без непосредственного рентгеновского излучения и назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов.

Ранее сообщалось, что Минздрав России разрабатывает законопроект, призванный внедрить электронные рецепты на покупки лекарственных препаратов. Предполагается, что регулироваться это будет через систему мониторинга движения лекарств.

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