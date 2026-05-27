Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:32, 27 мая 2026Россия

В России захотели изменить правила продажи лекарств

Минздрав захотел сделать электронными рецепты на лекарства в России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Минздрав России на данный момент разрабатывает законопроект, призванный внедрить электронные рецепты на покупки лекарственных препаратов. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова во время открытого диалога в Совете Федерации, ее цитирует РИА Новости.

По словам Самойловой, сейчас в стране есть случаи, когда рецептурные препараты продают без предъявления рецепта. Законопроект должен привязать продажу препаратов к электронному рецепту.

Самойлова подчеркнула, что регулироваться это будет через систему мониторинга движения лекарств.

Ранее стало известно, что Минздрав России расширил перечень лекарственных средств, которые подлежат предметно-количественному учету, включив туда три препарата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия угрожает Еревану разрывом договора по газу. Пашинян заявил, что Армения будет так богата, что не заметит этого

    Журналист раскрыл отношение западных лидеров к Украине

    Дмитриев дал совет Украине после обращения Зеленского к Трампу

    Водителей научили общаться с инспектором ГИБДД

    Страна ЕС отказалась участвовать в трибунале против России

    Безоружный прохожий остановил драку на мачете

    Названо лучшее время для завтрака

    Башкиры и татары вместе отметили сабантуй в США

    Прибыль российских ломбардов взлетела

    Новое фото жены Канье Уэста в микробюстгальтере оценили в сети фразой «какая жалость»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok