В России захотели изменить правила продажи лекарств

Минздрав захотел сделать электронными рецепты на лекарства в России

Минздрав России на данный момент разрабатывает законопроект, призванный внедрить электронные рецепты на покупки лекарственных препаратов. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова во время открытого диалога в Совете Федерации, ее цитирует РИА Новости.

По словам Самойловой, сейчас в стране есть случаи, когда рецептурные препараты продают без предъявления рецепта. Законопроект должен привязать продажу препаратов к электронному рецепту.

Самойлова подчеркнула, что регулироваться это будет через систему мониторинга движения лекарств.

Ранее стало известно, что Минздрав России расширил перечень лекарственных средств, которые подлежат предметно-количественному учету, включив туда три препарата.