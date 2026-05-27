21:07, 27 мая 2026Мир

Страна ЕС отказалась участвовать в трибунале против России

Евродепутат Блага: Словакия не будет участвовать в трибунале против России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Словакия не будет принимать участие в создаваемом Европейским союзом (ЕС) трибунале против России по Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил евродепутат от Словакии Любош Блага.

«Запад готовит военный трибунал против России. Ничего более смешного я уже давно не слышал», — сказал политик.

По его словам, он гордится тем, что словацкое правительство не будет участвовать в подобном фарсе.

Ранее Блага заявил, что участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника является открытым признанием в фашизме. «Мы очень хорошо знаем, что творили бандеровцы. Их потомки сегодня правят Украиной», — сказал он.

