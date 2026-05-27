21:51, 27 мая 2026Мир

Трамп неожиданно высказался о влиянии России на выборы в США

Трамп: Влияние РФ на выборы является одним из величайших обманов в истории США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп неожиданно высказался о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. Об этом он заявил в ходе заседания американского правительства.

Он назвал данную историю «одним из величайших обманов» за всю историю Штатов. По его словам, директор нацразведки Тулси Габбард смогла вскрыть «горы улик», доказывающих сфабрикованность российского влияния.

«Она вскрыла горы улик, связанных с мистификацией "Россия, Россия, Россия" — вероятно, одним из величайших обманов в истории нашей страны. Эта мистификация — величайший обман и к тому же очень опасный», — заявил глава государства.

Ранее Трамп выступил против идеи передачи обогащенного иранского урана в Китай или Россию. «Нет, не был бы», — сказал он, отвечая на вопрос, был бы он спокоен, если бы Россия или Китай забрали обогащенный уран.

