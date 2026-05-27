Пашинян заявил о трансформации в отношениях с Россией

Пашинян заявил об этапе позитивной трансформации в отношениях Армении и России
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

В отношениях Армении и России наступил этап позитивной трансформации. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Эти отношения находятся на этапе трансформации, и это позитивная трансформация. Одно дело отношения в условиях конфликта, другое — в условиях отсутствия конфликта», — сказал он.

Ранее Армения получила от России письмо о возможности денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. В МИД РФ предупредили, что Москва приостановит соглашение по газу, если Ереван продолжит внешнеполитический курс на сближение с Евросоюзом (ЕС).

В ответ на это Пашинян заявил, что угрожать Армении нелогично. По его словам, республика разбогатеет настолько, чтобы цены на газ не казались высокими.

