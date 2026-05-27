17:03, 27 мая 2026

Пашинян ответил на угрозы России о поставках газа

Пашинян: Армения разбогатеет и любые цены на газ перестанут быть высокими
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Армения разбогатеет настолько, чтобы цены на газ не казались высокими. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян в ответ на угрозы России о пересмотре соглашений по беспошлинным поставкам газа, передает Minval Politika в Telegram.

«Нелогично угрожать Армении, например, высокими ценами, потому что на угрозы высокими ценами есть ответ: у нас будет намного больше денег, настолько, чтобы нам это не казалось дорогим», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова предупредила Ереван, что Россия приостановит соглашение по газу, если Армения продолжит внешнеполитический курс на сближение с Евросоюзом (ЕС).

В 2026 году отношения России и Армении переживают глубокий системный кризис. После заморозки своего членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Ереван постепенно начал курс на сближение с Европейским союзом (ЕС), в то время как в России не раз обращались к армянским властям с призывом как можно скорее определиться между членством страны либо в ЕС, либо в ЕАЭС. Соответствующий вопрос в Москве предложили вынести на всеобщий референдум.

