18:11, 27 мая 2026

Ударивший мотоциклиста ножом москвич возражал против ареста

Суд арестовал москвича, который угостил байкера конфетой и напал на него с ножом
Суд в Москве отправил в СИЗО мужчину, который обвиняется в покушении на жизнь мотоциклиста в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

В зале суда мужчина частично признал вину и возражал против своего ареста.

Все произошло во дворе дома на улице Самуила Маршака. Мотоциклист приехал к другу, чтобы вместе покататься, но у подъезда встретился с другим жильцом. Мужчина находился в состоянии опьянения и стал расспрашивать байкеров про их мотоциклы. Произошел конфликт.

В ходе выяснения отношений злоумышленник попытался засунуть одному из парней в рот конфету, а затем начал угрожать расправой, достал нож и ударил его по голове. От смертельного ранения мотоциклиста спас шлем.

