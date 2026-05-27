19:24, 27 мая 2026Интернет и СМИ

Срочное письмо Зеленского Трампу подняли на смех на Западе

Боуз: Зеленский, обращаясь к Трампу за помощью, остается верен своим привычкам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Piroschka van de Wouw / File Photo / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский, срочно обращаясь к президенту США Дональду Трампу за военной помощью, остается верен своим привычкам. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Этот нищеброд находится в своем естественном состоянии», — написал он.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский направил срочное письмо Дональду Трампу. В письме глава Украины выразил недовольство из-за острой нехватки средств для систем противовоздушной обороны (ПВО). Зеленский попросил Трампа нарастить поставки комплексов ПВО и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины. Отмечается, что украинские чиновники обеспокоены тем, что поставленная Западом техника может не выдержать бомбардировок. Уточняется, что посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма в Белый дом, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса.

