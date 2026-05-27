20:11, 27 мая 2026Мир

Трамп оценил идею вывоза иранского урана в Китай или Россию

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил против идеи передачи обогащенного иранского урана в Китай или Россию. Об этом он рассказал в ходе заседания кабинета министров, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Нет, не был бы», — сказал он, отвечая на вопрос, был бы он спокоен, если бы Россия или Китай забрали обогащенный уран.

Ранее заммглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что предложение России вывезти высокообогащенный уран Ирана остается «на столе».

9 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором российский лидер поделился мыслями об урегулировании конфликта вокруг Ирана. Вскоре портал Axios сообщил, что в ходе беседы было сделано предложение о вывозе 450 килограммов обогащенного урана из Ирана в Россию, которое, по информации источников, глава Белого дома отклонил.

