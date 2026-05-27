20:47, 27 мая 2026

Перенесший рак российский ведущий опроверг главные стереотипы об онкологии

Перенесший рак Сафронов: Онкологическое заболевание не является приговором
Маргарита Щигарева

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов», российский иллюзионист Сергей Сафронов, который перенес рак, опроверг главные стереотипы об онкологических заболеваниях. На эту тему он высказался в беседе с проектом «Откройте, Давид!», выпуск опубликован на YouTube.

По словам Сафронова, до того как у него обнаружили рак, он считал, что онкологические заболевания являются редкостью. «На самом деле это на каждом шагу. Каждый второй, каждый третий болел, болен либо сталкивался с тем, что с родными и близкими что-то подобное случалось», — заявил иллюзионист.

Он добавил, что люди, у которых нашли подобное заболевание, нередко отказываются верить в излечение и начинают вести нездоровый образ жизни. «Я людям говорю, что это (рак — прим. «Ленты.ру») не приговор. Безусловно, это не приговор», — подчеркнул Сафронов.

Кроме того, ведущий указал, что для выздоровления пациенту очень важно найти подходящего ему, «своего» врача.

О том, что у Сафронова обнаружили рак, стало известно в марте 2021 года. У него диагностировали лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. По словам иллюзиониста, о болезни он узнал во время прохождения планового медицинского осмотра. В апреле 2022 года Сафронов сообщил, что победил рак.

